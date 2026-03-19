11:14 19.03.2026
"Этого не должно быть": Гаджиев высказался о судействе в российском футболе
"Этого не должно быть": Гаджиев высказался о судействе в российском футболе

Гаджиев: судьи в российском футболе не должны допускать двусмысленных трактовок

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил РИА Новости, что арбитры в матчах чемпионата и Кубка России не должны допускать неоднозначных трактовок существующих правил.
Махачкалинцы в среду уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1 в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России. Победный мяч забил Джон Дуран, реализовавший пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте.
"Я считаю, что это вещь неизбежная, не будем сейчас обращаться с претензиями к "Зениту". Это ведь повсеместная вещь, и она существует не только в спорте. Таким богатым и именитым клубам с большим административным ресурсом во всем мире делаются поблажки. Разве нет? Меня больше беспокоит то, что происходит с нашей командой. Что в конце прошлого сезона не единожды было безобразное судейство с массой причин для отмены голов и неназначения пенальти в пользу нашей команды или назначения в наши ворота. Таких ситуаций было более чем достаточно", - сказал Гаджиев.
"Но ведь у многих футбольных экспертов постоянно возникает вопрос – почему идет двойное толкование правил? Не должно быть двойных толкований, ведь правила игры – это основа для тренировочного процесса. И правила диктуют ход тренировки – в зависимости от того, можно держать соперника руками или нет, можно ли толкать в корпус или спину. Мы часто слышим: судья повысил планку допустимых единоборств. Но арбитр не может ни повышать планку, ни опускать ее, он должен судить согласно нормам правил. А это чрезвычайно важная вещь для самого главного – для тренировок команды", - добавил собеседник агентства.
Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти
Вчера, 10:39
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
