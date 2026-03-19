Повредивший палец футболист "Галатасарая" успешно перенес операцию
12:56 19.03.2026
Повредивший палец футболист "Галатасарая" успешно перенес операцию
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Нидерландский полузащитник турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Ноа Ланг, который получил травму пальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", успешно перенес операцию.
В среду "Ливерпуль" обыграл дома "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. На 76-й минуте вышедший на замену Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за бровку и ударился о рекламный щит, прищемив об него большой палец правой руки. После этого он упал на газон, из пальца шла кровь. В четверг "Галатасарай" подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с травмой Ланга.
"Дерьмо случается. Операция прошла хорошо. Спасибо за все ваши сообщения", - написал Ланг в Instagram*, прикрепив фото из больничного лифта.
Нидерландец арендован "Галатасараем", права на игрока принадлежат итальянскому "Наполи". За 11 игр в составе стамбульского клуба полузащитник сборной Нидерландов забил два мяча.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Виктор Осимхен - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
У Осимхена выявлен перелом после разгрома от "Ливерпуля"
Вчера, 08:31
 
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Ноа ЛангЛиверпульГалатасарайЛига чемпионов 2025-2026
 
