Задержанные граждане убили депутата в Херсонской области, сообщили в ФСБ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задержанные граждане Украины и РФ убили одного из руководителей совета депутатов Новокаховского городского округа Херсонской области, теракты в отношении других предотвращены, сообщило ЦОС ФСБ России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации задержаны граждане Украины России , причастные к подготовке и совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области

"Планируя покушения на нескольких членов органа местного самоуправления, злоумышленник привлек своих знакомых из числа близких связей и, выполняя задание украинских кураторов, дистанционно осуществил подрыв СВУ, в результате которого погиб один из руководителей совета депутатов Новокаховского городского округа. Совершение терактов в отношении других лиц удалось предотвратить", - говорится в сообщении.