В ЕС назвали ненужной встречу лидеров евроблока с генсеком ООН, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В ЕС считают ненужной встречу с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, запланированную в рамках саммита лидеров ЕС за обедом, поскольку организация мало влияет на решение международных кризисов, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного еврочиновника.