СМИ: на саммите ЕС самым сложным вопросом станет энергетика, а не Украина

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В ЕС считают, что самым сложным вопросом на повестке дня предстоящего саммита станет не Украина, а энергетика, предпринятые по этой теме шаги определят политику блока на долгие годы, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.
Саммит Евросоюза проходит 19-20 марта. Как отмечает издание, в ходе саммита будут обсуждаться параллельно такие темы, как энергетика, Украина и общая ситуация на Ближнем Востоке.
"Это первый саммит после военной эскалации (на Ближнем Востоке - ред.), и лидеры сталкиваются с растущим давлением с целью сдерживания цен на энергоносители. Дипломаты и чиновники ЕС сходятся во мнении, что энергетика - самый сложный вопрос на повестке дня, и что предпринятые здесь шаги могут определять политику ЕС на долгие годы", - пишет издание.
Однако, как пишет Politico, чиновники утверждают, что сегодняшняя ситуация менее серьезна, чем энергетический кризис 2022 года, и что Европа лучше подготовлена, диверсифицировав свои поставки. Тем не менее, как выразился один высокопоставленный дипломат: "Есть общая обеспокоенность, но пока нет общего рецепта".
При этом ранее газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писала, что все внимание лидеров 27 стран-членов Евросоюза на предстоящем саммите будет уделено проблемам, вызванным ситуацией вокруг Ирана, а не стагнирующей экономике блока, как это планировалось изначально.