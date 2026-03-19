Рейтинг@Mail.ru
Египет готов оказать поддержку странам Персидского залива, заявил президент - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/egipet-2081821538.html
Египет готов оказать поддержку странам Персидского залива, заявил президент
Египет готов оказать поддержку странам Персидского залива, заявил президент - РИА Новости, 19.03.2026
Египет готов оказать поддержку странам Персидского залива, заявил президент
Египет готов оказать всю необходимую поддержку для безопасности и стабильности стран Персидского залива, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T22:35:00+03:00
2026-03-19T22:35:00+03:00
в мире
египет
оаэ
катар
абдель фаттах ас-сиси
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979773091_0:197:3291:2048_1920x0_80_0_0_5cbc4c1bd15d84049b8da1bd7d12569f.jpg
https://ria.ru/20260319/ig-2081816948.html
https://ria.ru/20260319/tramp-2081810030.html
египет
оаэ
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979773091_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_90d4ad29165cc49c6de203fec1d72641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, оаэ, катар, абдель фаттах ас-сиси, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Египет, ОАЭ, Катар, Абдель Фаттах ас-Сиси, Военная операция США и Израиля против Ирана
Египет готов оказать поддержку странам Персидского залива, заявил президент

Ас-Сиси: Египет готов обеспечить безопасность стран Персидского залива

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 19 мар - РИА Новости. Египет готов оказать всю необходимую поддержку для безопасности и стабильности стран Персидского залива, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе визитов в ОАЭ и Катар.
Согласно заявлению канцелярии египетского президента, в четверг ас-Сиси нанес визиты в ОАЭ и Катар, в ходе которых провел встречи с лидерами обеих стран.
Боевик террористической группировки Исламское государство* - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Курды предупредили о восстановлении ИГ* на фоне атак на Иран, пишут СМИ
Вчера, 21:43
"Он (ас-Сиси – ред.) выразил готовность Египта оказать все необходимые формы поддержки для безопасности и стабильности ОАЭ и стран Залива", - сообщила канцелярия.
Согласно заявлению, ас-Сиси сообщил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, что Египет продолжает усилия, чтобы убедить все стороны вернуться к переговорному процессу.
Отмечается, что во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани президент Египта также выразил готовность оказать поддержку и сообщил о контактах с иранской стороной, в ходе которых Каир потребовал от Тегерана прекратить удары по арабским странам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Трамп утверждает, что очень не хотел начинать операцию против Ирана
Вчера, 20:43
 
В миреЕгипетОАЭКатарАбдель Фаттах ас-СисиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала