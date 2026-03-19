Ефимов: более 1,8 тысячи семей переехали по реновации в Западном Дегунине

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Более 1,8 тысячи семей, участвующих в программе реновации, переехали в новые квартиры в районе Западное Дегунино на севере Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение по программе реновации в Западном Дегунине началось в 2021 году, когда передали под заселение новостройку на Ангарской улице. Сейчас таких объектов уже шесть, в них переехали более 1,8 тысячи семей. Все новоселы получают квартиры с современной улучшенной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Всего программой реновации в районе Западное Дегунино охвачены порядка 3,3 тысячи семей москвичей, их переселят из 45 многоэтажек старого жилфонда, уточнил замглавы города.
В пресс-службе департамента градостроительной политики отметили, что суммарно более 2 тысяч квартир общей жилплощадью примерно 120 тысяч квадратных метров запроектированы в ЖК по реновации в Западном Дегунине. На первых этажах новостроек предусмотрены помещения для магазинов, аптек, пунктов выдачи заказов маркетплейсов, кафе. Пока там функционируют центры информирования.
Бесплатной помощью города, предоставившего транспорт и грузчиков для переезда, воспользовались свыше 1,7 тысячи семей в Западном Дегунине, добавили в департаменте.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с новоселами, получившими квартиры по программе реновации, в районе Коптево на севере города.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.