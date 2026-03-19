https://ria.ru/20260319/dinamo-2081570714.html
В "Динамо" призвали РФС "что-то делать с судейством"
2026-03-19T00:57:00+03:00
футбол
спорт
павел пивоваров
динамо москва
спартак москва
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081560564_0:100:3070:1826_1920x0_80_0_0_f2194f8fdacfe7b348038bd154d334cf.jpg
https://ria.ru/20260319/lunev--2081570443.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081560564_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_c178e6c1ebc1120bd1e45fb20e8192c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что Российский футбольный союз (РФС) должен вмешаться в текущую ситуацию с судейством.
В среду "Динамо" в гостях уступило "Спартаку" со счетом 0:1 в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России, но вышло в финал по сумме результатов двух встреч.
"Вы видели фол на (Тимофее) Маринкине? Чем это отличается от фола (Эль-Мехди) Маухуба в матче с "Ростовом"? Там гол отменили, а здесь ничего не поставили. Я не очень понимаю, какой допуск. (Кирилл) Левников сегодня судил довольно последовательно, дал высокий допуск по карточкам, не показал красную там, где это было можно сделать в эпизоде с (Манфредом) Угальде. Но в целом мы не знаем, как будет трактоваться тот или иной момент. В одном матче так, в другом - эдак. Видели эпизод с пенальти в Санкт-Петербурге? Ни на одном повторе никто ничего не увидел, но пенальти поставили. С этим что-то делать должен РФС. Диалога с (руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом) Мажичем нет, он разговаривает с ТВ", - сказал Пивоваров.
"Те трактовки, что доводятся, по-разному трактуются в каждом конкретном эпизоде. В матчах "Зенита" это так, в матчах других клубов - по-другому. Я недоволен непоследовательностью - можно судить жестко, с легким или высоким допуском, но должен быть общий подход, а не так, что в одном матче так, а в другом или даже в одном и том же матче - по-другому. "Зенит" судят по-особому? Не отвечу на этот вопрос", - добавил генеральный директор "Динамо".
В финале пути РПЛ Кубка России "Динамо" сыграет с "Краснодаром". Первая встреча пройдет в апреле в Москве.