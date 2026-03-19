00:57 19.03.2026
В "Динамо" призвали РФС "что-то делать с судейством"
В "Динамо" призвали РФС "что-то делать с судейством"
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что Российский футбольный союз (РФС) должен вмешаться в текущую ситуацию с судейством.
В среду "Динамо" в гостях уступило "Спартаку" со счетом 0:1 в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России, но вышло в финал по сумме результатов двух встреч.
"Вы видели фол на (Тимофее) Маринкине? Чем это отличается от фола (Эль-Мехди) Маухуба в матче с "Ростовом"? Там гол отменили, а здесь ничего не поставили. Я не очень понимаю, какой допуск. (Кирилл) Левников сегодня судил довольно последовательно, дал высокий допуск по карточкам, не показал красную там, где это было можно сделать в эпизоде с (Манфредом) Угальде. Но в целом мы не знаем, как будет трактоваться тот или иной момент. В одном матче так, в другом - эдак. Видели эпизод с пенальти в Санкт-Петербурге? Ни на одном повторе никто ничего не увидел, но пенальти поставили. С этим что-то делать должен РФС. Диалога с (руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом) Мажичем нет, он разговаривает с ТВ", - сказал Пивоваров.
"Те трактовки, что доводятся, по-разному трактуются в каждом конкретном эпизоде. В матчах "Зенита" это так, в матчах других клубов - по-другому. Я недоволен непоследовательностью - можно судить жестко, с легким или высоким допуском, но должен быть общий подход, а не так, что в одном матче так, а в другом или даже в одном и том же матче - по-другому. "Зенит" судят по-особому? Не отвечу на этот вопрос", - добавил генеральный директор "Динамо".
В финале пути РПЛ Кубка России "Динамо" сыграет с "Краснодаром". Первая встреча пройдет в апреле в Москве.
