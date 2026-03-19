Дегтярев рассказал, когда сломается дискриминационная система против России - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
23:14 19.03.2026
Дегтярев рассказал, когда сломается дискриминационная система против России
Дегтярев: дискриминационная система против России сложится как карточный домик

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев заявил, что дискриминационная система против России "сложится как карточный домик", как только будет решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
Дегтярев сообщил, что спортсменов из России до 18 лет и паралимпийцев допустили до участия в международных соревнованиях под флагом и с гимном страны.
"Решение Олимпийского комитета... мы ожидаем в ближайшие месяцы. За них говорить не могу, но без этого решения полноценно остальные федерации не будут нас выпускать. Поэтому ключ кроется в решении исполкома. Как только это событие произойдет, сразу как карточный домик сложится вся дискриминационная система против России", - сказал Дегтярев журналистам.
Российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований в феврале - марте 2022 года из-за ситуации на Украине.
Песков: Россия вернется на Олимпиаду, если исходить из позиции МОК
