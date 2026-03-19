Отец арестованного в Польше Бутягина заявил, что его сына туда заманили

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заманили в эту страну, заявил его отец Михаил.

"Его туда заманили. Потому что он собирался через Лиссабон лететь, но его попросили заехать. <...> В общем, подстава была сознательная", — рассказал он в беседе с " Раптли ".

По словам отца, Бутягину за все время пребывания в камере лишь один раз разрешили связаться с семьей — он позвонил жене. Несколько записок удалось передать через консула.

« "За судом слежу. <...> Суд принял достаточно очевидное решение. Его заставили. Будет апелляция", — добавил собеседник видеоагентства.

Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа, секретарь археологической комиссии музея. Его задержали в декабре в Польше по запросу Украины, обвинив в незаконных археологических поисках в Крыму.

В среду Окружной суд Варшавы решил экстрадировать Бутягина на Украину. Защита россиянина обещала обжаловать это решение. МИД России подчеркнул, что оно не имеет правовых оснований, это политически мотивированные действия.

Ученый предупреждал инстанцию, что выдача Киеву создаст угрозу для его жизни и здоровья. Он отверг претензии Украины, отметив, что действовал на основании разрешения российских властей. Бутягин также отрицает уничтожение культурных ценностей.