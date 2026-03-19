Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 19.03.2026 (обновлено: 09:06 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/butyagin-2081578361.html
Отец арестованного в Польше Бутягина заявил, что его сына туда заманили
2026-03-19T02:36:00+03:00
2026-03-19T09:06:00+03:00
польша
украина
республика крым
александр бутягин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061521212_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_89d5a570fedd15722bbfcf3a74bf8d62.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061521212_0:151:1280:1111_1920x0_80_0_0_978f493698fedd5d20cd40be04e883f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Государственный ЭрмитажАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Фото : Государственный Эрмитаж
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заманили в эту страну, заявил его отец Михаил.
"Его туда заманили. Потому что он собирался через Лиссабон лететь, но его попросили заехать. <...> В общем, подстава была сознательная", — рассказал он в беседе с "Раптли".
Российский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
18 марта, 20:48
По словам отца, Бутягину за все время пребывания в камере лишь один раз разрешили связаться с семьей — он позвонил жене. Несколько записок удалось передать через консула.
«

"За судом слежу. <...> Суд принял достаточно очевидное решение. Его заставили. Будет апелляция", — добавил собеседник видеоагентства.

Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
18 марта, 15:59
Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа, секретарь археологической комиссии музея. Его задержали в декабре в Польше по запросу Украины, обвинив в незаконных археологических поисках в Крыму.
В среду Окружной суд Варшавы решил экстрадировать Бутягина на Украину. Защита россиянина обещала обжаловать это решение. МИД России подчеркнул, что оно не имеет правовых оснований, это политически мотивированные действия.
Ученый предупреждал инстанцию, что выдача Киеву создаст угрозу для его жизни и здоровья. Он отверг претензии Украины, отметив, что действовал на основании разрешения российских властей. Бутягин также отрицает уничтожение культурных ценностей.
Специалисту принадлежит множество научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры на берегу Керченского пролива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Вчера, 08:00
 
ПольшаУкраинаРеспублика КрымАлександр БутягинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала