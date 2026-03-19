В Брянске из-за удара ВСУ 10 марта повреждены 244 квартиры

БРЯНСК, 19 мар – РИА Новости. Тридцать три дома и 244 квартиры повреждены в результате ракетного удара ВСУ по Брянску 10 марта, не все их собственники до сих пор установлены, рассказала городская администрация в своем Telegram-канале.
В мэрии уточнили, что по состоянию на 18 марта специально созданной комиссией из числа работников администрации Советского района Брянска, городского управления ЖКХ, архитектурно-планировочного бюро Брянска и управления капитального строительства региона обследовано уже 236 квартир.
"Шесть собственников жилья до сих пор не объявились, их по-прежнему ждут в Советской администрации", - добавили в мэрии.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы 10 марта ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара восемь человек погибли, еще 47 получили ранения.