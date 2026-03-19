09:52 19.03.2026
В Брянске из-за удара ВСУ 10 марта повреждены 244 квартиры
В Брянске из-за удара ВСУ 10 марта повреждены 244 квартиры
Тридцать три дома и 244 квартиры повреждены в результате ракетного удара ВСУ по Брянску 10 марта, не все их собственники до сих пор установлены, рассказала... РИА Новости, 19.03.2026
происшествия, брянск, советский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
© AV БогомаZ/TelegramПоследствия удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow
Последствия удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow
БРЯНСК, 19 мар – РИА Новости. Тридцать три дома и 244 квартиры повреждены в результате ракетного удара ВСУ по Брянску 10 марта, не все их собственники до сих пор установлены, рассказала городская администрация в своем Telegram-канале.
"Тридцать три повреждённых дома, 244 квартиры. И это не окончательный результат", - говорится в сообщении городской администрации.
В мэрии уточнили, что по состоянию на 18 марта специально созданной комиссией из числа работников администрации Советского района Брянска, городского управления ЖКХ, архитектурно-планировочного бюро Брянска и управления капитального строительства региона обследовано уже 236 квартир.
"Шесть собственников жилья до сих пор не объявились, их по-прежнему ждут в Советской администрации", - добавили в мэрии.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы 10 марта ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара восемь человек погибли, еще 47 получили ранения.
