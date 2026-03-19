Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/britanija-2081698747.html
МИД Британии заявил о сохранении объемов гуманитарной помощи Украине
МИД Британии заявил о сохранении объемов гуманитарной помощи Украине
МИД Великобритании заявил о планах сократить объем гуманитарной помощи другим странам, однако подчеркнул, что сохранит поддержку "приоритетных" стран, в числе... РИА Новости, 19.03.2026
в мире
украина
великобритания
ливан
форин-офис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94876/56/948765601_49:0:970:518_1920x0_80_0_0_43bacf724337c7038975fb7fe13ed340.jpg
https://ria.ru/20260317/sanktsii-2081315773.html
украина
великобритания
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94876/56/948765601_149:0:840:518_1920x0_80_0_0_b55c340785c2544b4013d24c2cc91abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Flickr / Joe DunckleyЗдание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне
Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Flickr / Joe Dunckley
Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 19 мар - РИА Новости. МИД Великобритании заявил о планах сократить объем гуманитарной помощи другим странам, однако подчеркнул, что сохранит поддержку "приоритетных" стран, в числе которых Украина.
Власти Британии в 2025 году заявили о планах сократить объемы зарубежной гуманитарной помощи с 0,5% ВВП до 0,3% ВВП к 2027 году. В четверг Форин-офис рассказал о том, как будет распределяться гуманитарная помощь.
"Поддержка будет направлена в первую очередь в нестабильные и затронутые конфликтами государства, а также туда, где больше всего нуждаются в гуманитарной помощи, включая Украину, Газу, Ливан и Судан", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Согласно планам, к 2029 году 70% всей помощи будет направляться только в эти "наиболее уязвимые и затронутые конфликтами государства". Кроме того, Лондон перейдет на модель оказания помощи через предоставление экспертизы и инвестиций вместо того, чтобы выделять деньги напрямую.
В британском отделении международной благотворительной организации Save the Children заявили, что сокращение гуманитарной помощи причинит вред детям в развивающихся странах и лишит многих доступа к здравоохранению и образованию.
В миреУкраинаВеликобританияЛиванФорин-офис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала