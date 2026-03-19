МИД Британии заявил о сохранении объемов гуманитарной помощи Украине

ЛОНДОН, 19 мар - РИА Новости. МИД Великобритании заявил о планах сократить объем гуманитарной помощи другим странам, однако подчеркнул, что сохранит поддержку "приоритетных" стран, в числе которых Украина.
Власти Британии в 2025 году заявили о планах сократить объемы зарубежной гуманитарной помощи с 0,5% ВВП до 0,3% ВВП к 2027 году. В четверг Форин-офис рассказал о том, как будет распределяться гуманитарная помощь.
Согласно планам, к 2029 году 70% всей помощи будет направляться только в эти "наиболее уязвимые и затронутые конфликтами государства". Кроме того, Лондон перейдет на модель оказания помощи через предоставление экспертизы и инвестиций вместо того, чтобы выделять деньги напрямую.
В британском отделении международной благотворительной организации Save the Children заявили, что сокращение гуманитарной помощи причинит вред детям в развивающихся странах и лишит многих доступа к здравоохранению и образованию.