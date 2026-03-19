Как обычный биолог предсказал крах Запада через 50 лет

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пятнадцать лет назад его прогноз казался спорным и даже абсурдным. Сегодня к нему возвращаются все чаще — слишком многое совпало.

Как Питер Турчин смог просчитать кризис в Америке и к чему, по его мнению, все идет дальше?

Новая дисциплина на стыке наук

Питер Турчин по образованию — биолог-эволюционист и математик. Больше 20 лет он изучал популяционную динамику лесной фауны. К концу 90-х почувствовал, что ответил на большинство интересных вопросов в своей области — и обратил внимание на самую сложную систему из всех: человеческое общество.

Так родилась клиодинамика — новая дисциплина, которая изучает историю методами точных наук. Название происходит от имени Клио — древнегреческой музы истории — и слова "динамика", раздела физики, изучающего движение тел и его причины.

Турчин и его коллеги относятся к историческим данным так же, как биологи-эволюционисты — к палеонтологическим записям. Они строят математические модели, выводят предсказания и проверяют их на огромных базах данных.

Предсказание, которое сбылось

Анализ основан на структурно-демографической теории, которая изучает широкие базовые силы, вызывающие нестабильность в обществе. Эта теория показала, что регулярные циклы политической нестабильности происходили не только в США, но и в Римской империи, Египте, Китае и России.

В 2010-м Питер спрогнозировал рост нестабильности в США на основе собственной модели, учитывающей уровень жизни, конкуренцию элит и состояние государства. Его вывод был жестким: пики внутренней напряженности в стране повторяются примерно каждые 50 лет — и следующий должен был прийтись на 2020 год.

© AP Photo / Julio Cortez Акция протеста в Миннеаполисе © AP Photo / Julio Cortez Акция протеста в Миннеаполисе

Два цикла американской нестабильности

Турчин выявил два повторяющихся цикла политической нестабильности в истории США.

Первый — короткий, примерно 50-летний. Ученый называет его циклом "отцов и сыновей": поколение отцов воспринимает социальную несправедливость и восстает, поколение сыновей разгребает последствия и воздерживается от революций. Затем третье поколение повторяет цикл.

Второй цикл гораздо длиннее — он повторяется раз в два-три столетия. Он начинается с относительно эгалитарного общества, но со временем население растет, предложение рабочей силы превышает спрос, неравенство становится невыносимым. В конечном итоге общество коллапсирует или переживает масштабную политическую нестабильность.

Три фактора катастрофы

Турчин с командой проанализировал социальные циклы за несколько тысяч лет и выделил три фактора, которые чаще всего приводят страны к нестабильности:

Обнищание населения. Когда доходы стагнируют или падают, а уровень жизни снижается, растет недовольство. В США доходы среднего и низшего классов десятилетиями почти не росли, а у части населения — даже снизились.

Когда доходы стагнируют или падают, а уровень жизни снижается, растет недовольство. В США доходы среднего и низшего классов десятилетиями почти не росли, а у части населения — даже снизились. Перепроизводство элит. Людей с образованием и амбициями становится больше, чем доступных "верхних" позиций. Начинается жесткая конкуренция, и часть таких групп превращается в контрэлиту, раскачивая систему изнутри.

Людей с образованием и амбициями становится больше, чем доступных "верхних" позиций. Начинается жесткая конкуренция, и часть таких групп превращается в контрэлиту, раскачивая систему изнутри. Ослабление государства. Растут расходы, падают доходы, власть теряет доверие — управляемость снижается.

Все три фактора сейчас присутствуют в Соединенных Штатах, констатирует ученый.

"Насос богатства"

Турчин описывает происходящее через концепцию "насоса богатства" — механизма, при котором деньги постепенно перетекают от большинства к узкому кругу элит.

В Америке, по словам ученого, этот насос работает на полную мощность уже два поколения. США вернулись в состояние столетней давности — эпоху "дикого капитализма" (1870–1900). Тогда, как и сейчас, горстка олигархов сказочно богатела, а пропасть между ними и обычными работягами стала бесконечной.

"Двойные силы, толкающие Америку к гражданской войне, — обнищание и перепроизводство элит — продолжают действовать без остановки", — утверждает Турчин.

Что ждет Америку дальше?

По оценке Питера, ситуация будет только ухудшаться. Когда общество доходит до такого состояния, оно входит в "спираль смерти" — фазу, из которой почти нет простого выхода.

Он заявил : "Мы находимся в очень хрупкой ситуации. Если одна группа начнет использовать насильственные методы, другая сторона ответит — и это может перерасти в гражданскую войну".