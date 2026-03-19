Подводные силы ВМФ играют ведущую роль в сдерживании, заявил главком
2026-03-19T01:54:00+03:00
Арктика, Россия, Северный полюс, Александр Моисеев (ВМФ), Безопасность
Моисеев: подводные силы играют ведущую роль в стратегическом сдерживании
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подводные силы ВМФ РФ в условиях борьбы за Арктику играют ведущую роль в стратегическом сдерживании, заявил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
Он поздравил моряков-подводников со 120-летием подводных сил России
.
"Сегодня, в условиях сложной геополитической обстановки, усиления борьбы за господство в Арктике
и Мировом океане, подводные силы Военно-морского флота играют ведущую роль в стратегическом сдерживании и обеспечении глобальной безопасности в мире", - говорится в поздравлении.
Применение атомных подводных лодок в арктических районах, пуски ракет из подводного положения и из-подо льда, достижение Северного полюса
, межтеатровые маневры и трансокеанские переходы атомных подводных лодок с Кольского полуострова
на Камчатку
подо льдами Арктики и через Атлантический, Индийский и Тихий океаны
не сравнить ни с одним из видов деятельности человека не только на Земле
, но и в космосе, отметил Моисеев
.
"Создание современного подводного, прежде всего атомного, ракетно-ядерного флота – крупнейшее научное достижение, выдающийся коллективный подвиг учёных, кораблестроителей, инженеров, рабочих и, несомненно, военных моряков-подводников", - заявил главком.