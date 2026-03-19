Подводные силы ВМФ играют ведущую роль в сдерживании, заявил главком - РИА Новости, 19.03.2026
01:54 19.03.2026
Подводные силы ВМФ играют ведущую роль в сдерживании, заявил главком
Подводные силы ВМФ играют ведущую роль в сдерживании, заявил главком - РИА Новости, 19.03.2026
Подводные силы ВМФ играют ведущую роль в сдерживании, заявил главком
Подводные силы ВМФ РФ в условиях борьбы за Арктику играют ведущую роль в стратегическом сдерживании, заявил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T01:54:00+03:00
2026-03-19T01:54:00+03:00
арктика
россия
северный полюс
александр моисеев (вмф)
безопасность
арктика
россия
северный полюс
арктика, россия, северный полюс, александр моисеев (вмф), безопасность
Арктика, Россия, Северный полюс, Александр Моисеев (ВМФ), Безопасность
Подводные силы ВМФ играют ведущую роль в сдерживании, заявил главком

Моисеев: подводные силы играют ведущую роль в стратегическом сдерживании

Атомная подводная лодка. Архивное фото
Атомная подводная лодка. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подводные силы ВМФ РФ в условиях борьбы за Арктику играют ведущую роль в стратегическом сдерживании, заявил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
Он поздравил моряков-подводников со 120­-летием подводных сил России.
"Сегодня, в условиях сложной геополитической обстановки, усиления борьбы за господство в Арктике и Мировом океане, подводные силы Военно-­морского флота играют ведущую роль в стратегическом сдерживании и обеспечении глобальной безопасности в мире", - говорится в поздравлении.
Применение атомных подводных лодок в арктических районах, пуски ракет из подводного положения и из-подо льда, достижение Северного полюса, межтеатровые маневры и трансокеанские переходы атомных подводных лодок с Кольского полуострова на Камчатку подо льдами Арктики и через Атлантический, Индийский и Тихий океаны не сравнить ни с одним из видов деятельности человека не только на Земле, но и в космосе, отметил Моисеев.
"Создание современного подводного, прежде всего атомного, ракетно­-ядерного флота – крупнейшее научно­е достижение, выдающийся коллективный подвиг учёных, кораблестроителей, инженеров, рабочих и, несомненно, военных моряков­-подводников", - заявил главком.
АрктикаРоссияСеверный полюсАлександр Моисеев (ВМФ)Безопасность
 
 
