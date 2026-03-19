09:57 19.03.2026 (обновлено: 10:11 19.03.2026)
Белоруссия не допустит провокаций возле своих границ, заявили в Минобороны
Белоруссия не допустит провокаций возле своих границ, заявили в Минобороны

Муравейко: Минск следит за активностью возле границ и не допустит провокаций

© Фото : Министерство обороны РБ/Vladimir Blinov
Белорусские военнослужащие во время учений. Архивное фото
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Минск следит за военной активностью возле своих границ, не допустит провокаций.
По информации пресс-службы минобороны, с 19 по 25 марта под руководством Муравейко проводится комплексное учение с войсками Западного оперативного командования. Учение проходит в рамках проводимой в стране внезапной проверки боевой готовности вооруженных сил.
"Несмотря на то, что мы активно заняты сейчас подготовкой и проведением учения и внезапной проверки, мы внимательно следим за процессами военной активности, которая происходит возле наших границ", - сказал Муравейко, чьи слова приводит пресс-служба на сайте министерства.
Он пояснил, что это и маневры группировок войск, и комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки, которые проходят в Польше и в странах Балтии.
"Мы имеем определенную, повышенную бдительность и не допустим никаких провокаций против нашей страны, откуда бы они ни исходили", - подчеркнул начальник генштаба.
"Мы регулярно их проводим на постоянной основе, это не является какой-либо чрезвычайщиной и не направлено против какой-то из соседних с нами стран. Более того, проверки боевой готовности сегодня — это наиболее эффективный способ подготовки вооруженных сил, органов управления, войск, да и военнослужащих в целом к выполнению задач, которые стоят перед ними по защите суверенитета, территориальной целостности и независимости страны", - сказал он.
Касаясь начатого учения, Муравейко пояснил, что соединения и воинские части уже заняли назначенные районы по учению, создали систему инженерных заграждений, завершают фортификационное оборудование занимаемых районов и готовятся к противовоздушному прикрытию от возможных воздействий средств воздушного нападения.
"Сразу скажу, что итоги и результаты учений, так же как и в целом итоги и результаты проверки, будут положены в основу дальнейшего совершенствования и развития боевой готовности и боевой подготовки наших вооруженных сил", - подчеркнул он.
Минобороны Белоруссии 26 января объявило о проведении проверки боеготовности воинских частей и подразделений вооруженных сил, на завершающем этапе которой было запланировано провести на различных полигонах и участках местности комплексное учение.
