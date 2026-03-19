Врач рассказал, чем опасно переедание бананов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Чрезмерное употребление бананов может привести к увеличению веса, также этот фрукт может способствовать быстрой утомляемости и голоду, вздутию живота, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Помимо специфических противопоказаний, даже у здоровых людей злоупотребление бананами может вызвать неприятные последствия. Хотя бананы не являются прямой причиной ожирения, они содержат много углеводов, около 27 граммов в одном плоде, и достаточно калорийны. Чрезмерное употребление без баланса с другими нутриентами может привести к увеличению веса", - рассказал Тяжельников

По словам врача, у чувствительных людей клетчатка бананов может вызвать метеоризм.