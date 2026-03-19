Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, чем опасно переедание бананов - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/banany-2081588709.html
Врач рассказал, чем опасно переедание бананов
общество
андрей тяжельников
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49726/16/497261660_0:39:567:358_1920x0_80_0_0_c2cb4235a2b0fa23a69d33858ba7c0be.jpg
https://ria.ru/20260315/kapusta-2080741861.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49726/16/497261660_20:0:548:396_1920x0_80_0_0_f1ca814080661e9dcf00c735858771da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей тяжельников, здоровье - общество
Общество, Андрей Тяжельников, Здоровье - Общество
Врач рассказал, чем опасно переедание бананов

© РИА Новости / Сергей СубботинБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Сергей Субботин
Бананы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Чрезмерное употребление бананов может привести к увеличению веса, также этот фрукт может способствовать быстрой утомляемости и голоду, вздутию живота, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Помимо специфических противопоказаний, даже у здоровых людей злоупотребление бананами может вызвать неприятные последствия. Хотя бананы не являются прямой причиной ожирения, они содержат много углеводов, около 27 граммов в одном плоде, и достаточно калорийны. Чрезмерное употребление без баланса с другими нутриентами может привести к увеличению веса", - рассказал Тяжельников.
По словам врача, у чувствительных людей клетчатка бананов может вызвать метеоризм.
"Из-за низкого содержания жиров и белков перекус одним бананом дает кратковременное чувство сытости. Уровень сахара быстро падает, что провоцирует возвращение голода и чувство усталости. Лучше сочетать бананы с белковыми продуктами, например, с сыром или орехами", - добавил он.
ОбществоАндрей ТяжельниковЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала