Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/aviakompanii-2081690399.html
Европейские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты, пишут СМИ
в мире
иран
персидский залив
сша
карстен шпор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932025009_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_5d95fb056f5f822eb39254a94f7c928b.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932025009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d810a07f88f7fb19feb5c1e4f6349592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Европейские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты, пишут СМИ

Reuters: европейские авиакомпании предупредили о возможном росте цен на билеты

© AP Photo / Michael ProbstСамолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии
© AP Photo / Michael Probst
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Крупные европейские авиаперевозчики предупредили о возможном росте тарифов, если вызванный конфликтом с Ираном скачок цен на топливо сохранится на протяжении нескольких месяцев, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на выступления руководителей авиакомпаний в Брюсселе.
"Крупные европейские авиакомпании предупредили о росте тарифов, если скачок цен на топливо, вызванный конфликтом с Ираном, сохранится на протяжении нескольких месяцев", - передает Рейтер.
Авиакомпании также призвали пассажиров бронировать билеты заранее, чтобы избежать дополнительных расходов, поскольку эффект от стратегий хеджирования топлива начинает ослабевать.
В частности, генеральный директор Lufthansa Group Карстен Шпор (Carsten ​Spohr) заявил, что компания уже добавила 40 рейсов в Азию, чтобы компенсировать сбои в работе перевозчиков из стран Персидского залива, однако предупредил, что рост топливных сборов может снизить спрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала