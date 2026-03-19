Аракчи раскритиковал Макрона за позицию по ударам по энергообъектам

ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за позицию из-за ударов по энергоинфраструктуре.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поговорил с президентом США Дональдом Трампом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после ударов Ирана по катарской газовой инфраструктуре, заявив о необходимости ввести мораторий на удары по гражданской инфраструктуре.
"Макрон не произнес и слова в осуждение войны США и Израиля против Ирана. Он не осудил Израиль, когда тот подорвал топливные хранилища, подвергнув миллионы (людей) воздействию токсинов. Его нынешняя "обеспокоенность" не последовала за атакой Израиля на наши газовые объекты. Она последовала после наших ответных действий. Печально!", - написал Аракчи в соцсети X.
Ранее военные Ирана подтвердили, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке в ответ на удары по газовой инфраструктуре месторождения "Южный Парс". Перед этим МВД Катара сообщило, что в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны вспыхнул пожар в результате иранской атаки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.