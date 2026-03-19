Рейтинг@Mail.ru
Аракчи раскритиковал Макрона за позицию по ударам по энергообъектам - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 19.03.2026 (обновлено: 11:10 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/arakchi-2081635428.html
Аракчи раскритиковал Макрона за позицию по ударам по энергообъектам
Аракчи раскритиковал Макрона за позицию по ударам по энергообъектам - РИА Новости, 19.03.2026
Аракчи раскритиковал Макрона за позицию по ударам по энергообъектам
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за позицию из-за ударов по энергоинфраструктуре. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T11:03:00+03:00
2026-03-19T11:10:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
эммануэль макрон
аббас аракчи
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260318/zakharova--2081349131.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, эммануэль макрон, аббас аракчи, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Эммануэль Макрон, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аракчи раскритиковал Макрона за позицию по ударам по энергообъектам

Аракчи раскритиковал Макрона за позицию из-за ударов по энергоинфраструктуре

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за позицию из-за ударов по энергоинфраструктуре.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поговорил с президентом США Дональдом Трампом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после ударов Ирана по катарской газовой инфраструктуре, заявив о необходимости ввести мораторий на удары по гражданской инфраструктуре.
"Макрон не произнес и слова в осуждение войны США и Израиля против Ирана. Он не осудил Израиль, когда тот подорвал топливные хранилища, подвергнув миллионы (людей) воздействию токсинов. Его нынешняя "обеспокоенность" не последовала за атакой Израиля на наши газовые объекты. Она последовала после наших ответных действий. Печально!", - написал Аракчи в соцсети X.
Ранее военные Ирана подтвердили, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке в ответ на удары по газовой инфраструктуре месторождения "Южный Парс". Перед этим МВД Катара сообщило, что в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны вспыхнул пожар в результате иранской атаки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАИзраильЭммануэль МакронАббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала