Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10:00 19.03.2026 (обновлено: 10:55 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/apart-kompleks-2076618436.html
В Баку ведется строительство первого апарт-комплекса сети YES
2026-03-19T10:00:00+03:00
2026-03-19T10:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076616861_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5631e7afe756724d72c667e870b65f10.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076616861_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_1dcc5022b2868205e72e9815cf8f12f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

В Баку ведется строительство первого апарт-комплекса сети YES

© Фото : Пресс-служба ООО "УК ЙЕС"Проектное решение первого апарт-комплекса YES в Баку
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - Пресс-служба ООО "УК ЙЕС". Российская сеть апарт-отелей YES расширяет свое международное присутствие, запустив первый проект в Азербайджане — комплекс YES SEA BREEZE в Баку. Новый объект строится в городе-курорте Sea Breeze, расположенном в 20 минутах езды от столичного аэропорта.
16-этажный апарт-отель площадью 60 тысяч квадратных метров будет включать 936 сервисных апартаментов различных форматов — от студий до просторных юнитов с видом на море. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2028 года.
Инфраструктура комплекса объединит ключевые элементы концепции сети YES: многофункциональные лобби, лаунж-зоны, ресторан, фитнес-клуб, коворкинг-пространства и подземный паркинг. При этом архитектура и дизайн проекта будут иметь индивидуальные особенности, отражающие местную специфику и премиальный уровень курорта.
"Курорт Sea Breeze активно развивает апарт-отельную инфраструктуру. Для нас это знаковый шаг в развитии курорта, так как YES — первая крупная российская сеть апарт-отелей, которая присоединилась к нашему проекту", — отметил основатель Sea Breeze Эмин Агаларов.
Апарт-комплекс ориентирован на международных покупателей. Основную долю инвесторов "города-курорта" составляют семейные пары старше 30 лет из Баку, Москвы, других крупных городов СНГ, а также Израиля и Турции.
"Рынок апарт-отелей в Азербайджане находится в стадии активного формирования, и наше партнерство с локальным девелопером направлено на создание объекта, соответствующего стандартам сетевого управления. Выбор локации обусловлен, в том числе, развитой туристической инфраструктурой прикаспийского региона", — комментирует заместитель генерального директора сети YES Антон Агапов.
По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, в 2025 году страну посетило более 2,5 миллиона туристов. Эксперты связывают рост турпотока с развитием инфраструктуры и повышением интереса к прикаспийским курортам вблизи Баку.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала