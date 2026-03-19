В Баку ведется строительство первого апарт-комплекса сети YES

МОСКВА, 19 мар - Пресс-служба ООО "УК ЙЕС". Российская сеть апарт-отелей YES расширяет свое международное присутствие, запустив первый проект в Азербайджане — комплекс YES SEA BREEZE в Баку. Новый объект строится в городе-курорте Sea Breeze, расположенном в 20 минутах езды от столичного аэропорта.

16-этажный апарт-отель площадью 60 тысяч квадратных метров будет включать 936 сервисных апартаментов различных форматов — от студий до просторных юнитов с видом на море. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2028 года.

Инфраструктура комплекса объединит ключевые элементы концепции сети YES: многофункциональные лобби, лаунж-зоны, ресторан, фитнес-клуб, коворкинг-пространства и подземный паркинг. При этом архитектура и дизайн проекта будут иметь индивидуальные особенности, отражающие местную специфику и премиальный уровень курорта.

"Курорт Sea Breeze активно развивает апарт-отельную инфраструктуру. Для нас это знаковый шаг в развитии курорта, так как YES — первая крупная российская сеть апарт-отелей, которая присоединилась к нашему проекту", — отметил основатель Sea Breeze Эмин Агаларов.

Апарт-комплекс ориентирован на международных покупателей. Основную долю инвесторов "города-курорта" составляют семейные пары старше 30 лет из Баку, Москвы, других крупных городов СНГ, а также Израиля и Турции.

"Рынок апарт-отелей в Азербайджане находится в стадии активного формирования, и наше партнерство с локальным девелопером направлено на создание объекта, соответствующего стандартам сетевого управления. Выбор локации обусловлен, в том числе, развитой туристической инфраструктурой прикаспийского региона", — комментирует заместитель генерального директора сети YES Антон Агапов.

По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, в 2025 году страну посетило более 2,5 миллиона туристов. Эксперты связывают рост турпотока с развитием инфраструктуры и повышением интереса к прикаспийским курортам вблизи Баку.