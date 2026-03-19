Анохин: обновление психбольницы в Смоленске завершено на 55%
2026-03-19T18:43:00+03:00
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Капремонт существующих зданий и строительство нового корпуса психиатрической больницы в Смоленске планируется завершить в 2026 году, строительная готовность объекта составляет 55%, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Реализация проекта позволит повысить доступность и качество специализированной медицинской помощи. Новый корпус площадью 18,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 600 коек. Строительство началось в 2025 году. В настоящее время в здании ведутся монтажные, кровельные, фасадные и другие работы", – написал Анохин в своем канале в мессенджере MAX.
В новом корпусе будут располагаться 13 стационарных отделений – как для взрослых, так и для детей. Здесь разместится отделение для судебно-психиатрических экспертиз, а также психотерапевтическое отделение и отделение психосоциальной реабилитации. Будут работать диспансерное отделение с узкими специалистами, физиотерапевтическое и рентгенологическое отделения.
"Предусмотрено открытие современного приемного отделения с палатами наблюдения, включая помещения для маломобильных пациентов. Палаты оборудуют всем необходимым для того, чтобы пациентам и медицинским работникам было комфортно. Завершить строительство планируем в этом году", – сказал Анохин.