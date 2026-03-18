11:50 18.03.2026 (обновлено: 17:31 18.03.2026)
На Москве-реке спасли женщину с собакой, провалившихся под лед
На Москве-реке спасли женщину с собакой, провалившихся под лед

Женщину с собакой спасли на Москве-реке после провала под лед в 20 м от берега

© Фото : Департамент ГОЧСиПБЖенщина с собакой провалилась под лед на Москве-реке. 18 марта 2026 года
Женщина с собакой провалилась под лед на Москве-реке. 18 марта 2026 года
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке, сообщил департамент ГОЧСиПБ.
"Утром 18 марта на поисково-спасательную станцию "Кировская" поступил сигнал о провалившемся под лед человеке на Москве-реке. Прибыв на место происшествия в районе улицы Исаковского, спасатели обнаружили в 20 метрах от берега в ледяной полынье женщину с собакой", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Спасатели подняли пострадавшую с питомцем на борт судна на воздушной подушке "Хивус-6" и доставили на станцию. По словам женщины, причиной происшествия стала попытка спасти собаку, которая погналась за птицами, выбежала на лед и провалилась.
"Гражданке 1984 года рождения оказали первую помощь и обогрели. После осмотра прибывшей бригадой скорой от дальнейшей госпитализации женщина отказалась и убыла домой в сопровождении мужа", — добавили в департаменте.
Спасатели также рекомендовали строго соблюдать правила безопасности: не выходить на лед во время оттепели и не спускать питомцев с поводка во время прогулок вблизи водоемов.
Лед на поверхности Финского залива - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В Петербурге спасли провалившихся под лед рыбаков
14 марта, 20:43
 
