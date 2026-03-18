На Москве-реке спасли женщину с собакой, провалившихся под лед
Женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке, сообщил департамент ГОЧСиПБ.
2026-03-18T11:50:00+03:00
Женщину с собакой спасли на Москве-реке после провала под лед в 20 м от берега
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке, сообщил департамент ГОЧСиПБ.
"Утром 18 марта на поисково-спасательную станцию "Кировская" поступил сигнал о провалившемся под лед человеке на Москве-реке. Прибыв на место происшествия в районе улицы Исаковского, спасатели обнаружили в 20 метрах от берега в ледяной полынье женщину с собакой", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Спасатели подняли пострадавшую с питомцем на борт судна на воздушной подушке "Хивус-6" и доставили на станцию. По словам женщины, причиной происшествия стала попытка спасти собаку, которая погналась за птицами, выбежала на лед и провалилась.
"Гражданке 1984 года рождения оказали первую помощь и обогрели. После осмотра прибывшей бригадой скорой от дальнейшей госпитализации женщина отказалась и убыла домой в сопровождении мужа", — добавили в департаменте.
Спасатели также рекомендовали строго соблюдать правила безопасности: не выходить на лед во время оттепели и не спускать питомцев с поводка во время прогулок вблизи водоемов.