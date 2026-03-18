Никитин: Зернов избежал серьезного повреждения в матче со "Спартаком"
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил журналистам, что нападающий московской команды Денис Зернов избежал серьезного повреждения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Спартака".
Зернов
получил травму в ходе первого периода матча, площадку он покинул в сопровождении врача и при помощи одноклубников. После ухода в раздевалку форвард досрочно завершил встречу.
"Зернов был готов выйти на лед после первого перерыва, но мы решили его придержать и не рисковать. Он избежал серьезного повреждения", - сказал Никитин
журналистам.
ЦСКА в среду обыграл "Спартак" в буллитной серии (3:2 Б). После первой пропущенной шайбы в матче тренерский штаб "красно-синих" был намерен взять запрос на предмет помехи вратарю перед взятием ворот, однако в момент, когда судья объявил об этом, тренеры армейцев отказались от своего решения. По итогам эпизода гол был засчитан, а ЦСКА был наказан малым штрафом за задержку времени.
"Это ошибка нашей коммуникации. Ошибку допустил я. Если смотреть видеоповтор момента, то с одной камеры повод для запроса на помеху вратарю был, с другой камеры этого повода не было. Поэтому сначала было одно решение, но потом решили его переиграть", - объяснил Никитин.