Захарова поинтересовалась, когда в НАТО выплатят компенсации Ираку и Ливии

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне годовщины принятия резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии, после которой США, Франция и Великобритания вторглись в страну, поинтересовалась, когда страны Запада выплатят компенсацию Ираку и Ливии за интервенцию.
Интервенция в Ливии началась 15 лет назад после принятия Совбезом ООН по настоянию США, Франции и Великобритании резолюции, предусматривающей введение бесполетной зоны. Под видом защиты мирных жителей было совершено вмешательство в гражданскую войну, что привело к падению власти и фрагментации страны.
"Может кто-нибудь вменит иск или направит ордер на арест тех, кто совершил эту самую агрессию в Ирак? Может, какие-нибудь компенсации начнут выплачивать иракцам или ливийцам? Нет", - сказала представитель МИД РФ.
Как отметила Захарова, в ходе агрессии Запада в Ираке погиб как минимум миллион мирных иракцев, а цена конфликта в Ливии, в котором никто даже не пытался подсчитать потери среди гражданского населения, составляет около одного триллиона долларов.