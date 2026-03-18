Захарова поинтересовалась, когда в НАТО выплатят компенсации Ираку и Ливии

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне годовщины принятия резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии, после которой США, Франция и Великобритания вторглись в страну, поинтересовалась, когда страны Запада выплатят компенсацию Ираку и Ливии за интервенцию.