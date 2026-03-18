Захарова высказалась о позиции Пашиняна по вступлению в ЕС

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала позицию премьера Армении Никола Пашиняна по членству его страны в ЕС, подразумевающую выгоды как в случае вступления, так и в случае неприсоединения к объединению.
"Знаете, если человек говорит, что если примут в ЕС – хорошо, а если не примут, то тоже они выиграют, то такие люди обычно сами у себя в шахматы выигрывают", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, власти Армении рассматривают абстрактные стандарты ЕС как безусловное благо и проявляют странный интерес во внедрении евростандартов, в разработке которых Ереван не принимал участия. При этом в рамках СНГ и ЕАЭС Армения – полноправный участник объединений и принимает участие в процессе нормотворчества, подчеркнула она.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Как заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров, возможное вступление Армении в ЕС невозможно с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор сделать должен будет армянский народ.