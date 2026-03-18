Захарова высказалась о позиции Пашиняна по вступлению в ЕС

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала позицию премьера Армении Никола Пашиняна по членству его страны в ЕС, подразумевающую выгоды как в случае вступления, так и в случае неприсоединения к объединению.