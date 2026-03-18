https://ria.ru/20260318/zakharova-2081485763.html
Захарова напомнила немецкой дипломатии о ее нацистских корнях
Захарова напомнила немецкой дипломатии о ее нацистских корнях - РИА Новости, 18.03.2026
Захарова напомнила немецкой дипломатии о ее нацистских корнях
Корни министерства иностранных дел Германии восходят к нацистской эпохе, о чем современные немецкие дипломаты, вероятно, стали забывать, считает официальный...
2026-03-18T16:56:00+03:00
2026-03-18T16:56:00+03:00
2026-03-18T16:57:00+03:00
в мире
германия
россия
москва
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:463:2818:2048_1920x0_80_0_0_4b29bbc4693b169acf9582a4a0378b4a.jpg
https://ria.ru/20260318/mid-2081451041.html
https://ria.ru/20260318/zaharova-2081461959.html
германия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, москва, мария захарова
В мире, Германия, Россия, Москва, Мария Захарова
Захарова напомнила немецкой дипломатии о ее нацистских корнях
Захарова напомнила МИД Германии о его нацистских корнях
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Корни министерства иностранных дел Германии восходят к нацистской эпохе, о чем современные немецкие дипломаты, вероятно, стали забывать, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге
для СМИ дипломат напомнила, что независимая комиссия историков в Германии
в 2010 году выпустила доклад под названием "Немецкий МИД и его прошлое". Исследование показало не аполитичную позицию дипломатов в годы нацистской власти, а их активное соучастие в преступлениях режима, подчеркнула Захарова
. По данным из доклада, которые привела дипломат, в первые два года существования МИД ФРГ 42% высокопоставленных дипломатов были бывшими членами нацистской партии.
"Судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, нет этой книги ни на столе, ни под столом, ни на книжной полке (в посольстве ФРГ в Москве
и в МИД Германии – ред.)", - сказала дипломат.
Она предположила, что доклад о нацистских корнях МИД ФРГ остался в министерстве только на пыльной библиотечной полке и в мусорном ведре. Немецким дипломатам стоит издать работу дополнительным тиражом, посоветовала Захарова.
"Мы позаботимся о том, чтобы этот доклад был опубликован сейчас дополнительно и в интернете. Кстати, если вы не отправите доклад (экс-главе МИД ФРГ Анналене – ред.) Бербок, это сделаем мы сами", - заключила она.