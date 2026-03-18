16:56 18.03.2026 (обновлено: 16:57 18.03.2026)
Захарова напомнила немецкой дипломатии о ее нацистских корнях
Корни министерства иностранных дел Германии восходят к нацистской эпохе, о чем современные немецкие дипломаты, вероятно, стали забывать, считает официальный... РИА Новости, 18.03.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Корни министерства иностранных дел Германии восходят к нацистской эпохе, о чем современные немецкие дипломаты, вероятно, стали забывать, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге для СМИ дипломат напомнила, что независимая комиссия историков в Германии в 2010 году выпустила доклад под названием "Немецкий МИД и его прошлое". Исследование показало не аполитичную позицию дипломатов в годы нацистской власти, а их активное соучастие в преступлениях режима, подчеркнула Захарова. По данным из доклада, которые привела дипломат, в первые два года существования МИД ФРГ 42% высокопоставленных дипломатов были бывшими членами нацистской партии.
"Судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, нет этой книги ни на столе, ни под столом, ни на книжной полке (в посольстве ФРГ в Москве и в МИД Германии – ред.)", - сказала дипломат.
Она предположила, что доклад о нацистских корнях МИД ФРГ остался в министерстве только на пыльной библиотечной полке и в мусорном ведре. Немецким дипломатам стоит издать работу дополнительным тиражом, посоветовала Захарова.
"Мы позаботимся о том, чтобы этот доклад был опубликован сейчас дополнительно и в интернете. Кстати, если вы не отправите доклад (экс-главе МИД ФРГ Анналене – ред.) Бербок, это сделаем мы сами", - заключила она.
