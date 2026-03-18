Захарова сравнила НАТО с Анной Адамовной из "Покровских ворот"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила непредсказуемость НАТО с противоречивой героиней Анной Адамовной из кинофильма "Покровские ворота".
Фильм "Покровские ворота" вышел в 1982 году и стал культовой советской комедией. Фраза яркой и необычной героини Анны Адамовны "Я вся такая несуразная… противоречивая такая вся!" стала крылатой.
"Больше всего мне, конечно, нравится, я это обожаю, когда они начинают разглагольствовать и обвинять нас, используя слово "непредсказуемость". Можно сделать целый цитатник! Хочется задать вопрос, насколько вообще они предсказуемы сами для себя? Помните "Покровские ворота", когда одна из героинь говорит: "Я вся такая непредсказуемая, ах?". Вот здесь то же самое!" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что НАТО в первую очередь непредсказуемы сами для себя.
"Они непредсказуемы даже не для других. Уже другие страны научились как-то просчитывать вариативность их действий, идентифицировать. Но сами для себя они абсолютно непредсказуемы!" - подчеркнула Захарова.