Захарова резко высказалась о санкциях Киева против российских паралимпийцев

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Введение Владимиром Зеленским санкций против российских паралимпийцев – глумление над людьми со стороны безумных уродов, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она указала, что Зеленский ввел персональные санкции против десяти российских паралимпийцев, которые якобы "распространяли российскую пропаганду".
"Сколько можно позволять этим безумным уродам глумиться над людьми?" - сказала она, комментируя действия Зеленского.
Дипломат отметила, что киевским режимом движет ненависть ко всему, в том числе к украинскому населению, которое Киев не жалеет.
"Видимо, Зеленский просто не смог смириться с тем, что российская сборная, будучи самой малочисленной, выступила выше всяких похвал", - добавила Захарова.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете. Российские паралимпийцы не получили эксклюзивные смартфоны, которые организаторы вручали всем атлетам на зимних Паралимпийских играх в Италии. Аналогичная ситуация произошла на Олимпиаде-2026.