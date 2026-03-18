Захарова резко высказалась о санкциях Киева против российских паралимпийцев

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Введение Владимиром Зеленским санкций против российских паралимпийцев – глумление над людьми со стороны безумных уродов, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сколько можно позволять этим безумным уродам глумиться над людьми?" - сказала она, комментируя действия Зеленского.