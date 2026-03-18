Захарова прокомментировала новый кредит ЕС для Украины

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала риторическим вопрос о том, пойдет ли новая финансовая помощь Украине на заявленные цели или же будет снова использоваться для того, чтобы залатать коррупционные дыры.

"На этот раз под предлогом модернизации энергетической сети Украины , ее восстановления планируется выбить из европейцев 5 миллиардов евро... Пойдут ли привлекаемые средства на заявленные цели - это вопрос риторический", - сказала Захарова на брифинге

Захарова напомнила про миллиардные хищения в сфере энергетики, в том числе из западной финансовой помощи, которые были вскрыты на Украине в результате операции "Мидас" в конце 2025 года.