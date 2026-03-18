Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 18.03.2026 (обновлено: 15:44 18.03.2026)
Захарова прокомментировала новый кредит ЕС для Украины
Захарова прокомментировала новый кредит ЕС для Украины
в мире
украина
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751203132_0:81:3288:1931_1920x0_80_0_0_f179d9a99ab4471c0798eae90ec290c3.jpg
https://ria.ru/20260318/politolog-2081428085.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751203132_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_d92233d1f54d8fc1177fb311172976e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала риторическим вопрос о том, пойдет ли новая финансовая помощь Украине на заявленные цели или же будет снова использоваться для того, чтобы залатать коррупционные дыры.
"На этот раз под предлогом модернизации энергетической сети Украины, ее восстановления планируется выбить из европейцев 5 миллиардов евро... Пойдут ли привлекаемые средства на заявленные цели - это вопрос риторический", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова напомнила про миллиардные хищения в сфере энергетики, в том числе из западной финансовой помощи, которые были вскрыты на Украине в результате операции "Мидас" в конце 2025 года.
"А теперь что, опять надо эти коррупционные дыры им залатывать?", - поинтересовалась Захарова.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Политолог рассказал, как ЕС согласовал кредит Украине без одобрения Венгрии
Вчера, 13:45
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала