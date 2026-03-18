ЗАЭС на фоне обесточивания Энергодара из-за обстрелов работает штатно

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Запорожская АЭС на фоне обесточивания Энергодара из-за обстрелов ВСУ высоковольтной линии работает штатно, запитана по двум ЛЭП, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Высоковольтная линия повреждена из-за артиллерийского обстрела у Энергодара , город обесточен, идут работы по переключению на резервную линию, сообщил ранее глава города Максим Пухов.

"На станции все в порядке. Энергоснабжение собственных нужд обеспечено за счет двух линий. Все параметры контролируются персоналом", - сказала Яшина.

Она сообщила, что Энергодар обесточен, в городе остановлено водоснабжение, наблюдаются проблемы со связью.