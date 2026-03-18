Бородавко рад, что Вяльбе хорошо коммуницирует с FIS

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе достаточно хорошо коммуницирует с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью "Чемпионату", говоря о том, является ли решенным вопрос объединения лыжных видов спорта в одну федерацию, заявил, что "это решение напрашивается". Позже Вяльбе подтвердила объединение федераций и заявила, что будет работать там в новой должности.
«
"Действительно, это радует. Елена Валерьевна давно руководит федерацией, очень многое сделала и, скажем так, имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития в нынешней ситуации. Она достаточно хорошо коммуницирует с FIS, находится с ними в постоянном контакте. За эти годы сильно выросла в юридических вопросах, которые раньше, возможно, давались сложнее. Поэтому я считаю, что человек на своем месте, и если она продолжит работу, это будет большим плюсом для всех нас", - сказал Бородавко.