Рейтинг@Mail.ru
На Рудневском мосту во Владивостоке проведут ремонт деформационного шва - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 18.03.2026 (обновлено: 11:39 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/vladivostok-2081381285.html
На Рудневском мосту во Владивостоке проведут ремонт деформационного шва
На Рудневском мосту во Владивостоке проведут ремонт деформационного шва - РИА Новости, 18.03.2026
На Рудневском мосту во Владивостоке проведут ремонт деформационного шва
Дорожные рабочие на этой неделе проведут временный ремонт деформационного шва на Рудневском мосту во Владивостоке, сообщили РИА Новости в мэрии.
2026-03-18T11:17:00+03:00
2026-03-18T11:39:00+03:00
владивосток
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081385105_0:567:636:925_1920x0_80_0_0_987c5157817a83e6b81c279e25a907d4.jpg
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081385105_0:507:636:984_1920x0_80_0_0_e4ec1b6f3378eb04ab0a6047a99a7c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, общество, россия
Владивосток, Общество, Россия
На Рудневском мосту во Владивостоке проведут ремонт деформационного шва

Во Владивостоке проведут ремонт деформационного шва на Рудневском мосту

© Кадр видео из соцсетейЖители Владивостока "починили" на Рудневском мосту деформационный шов
Жители Владивостока починили на Рудневском мосту деформационный шов - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Жители Владивостока "починили" на Рудневском мосту деформационный шов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Дорожные рабочие на этой неделе проведут временный ремонт деформационного шва на Рудневском мосту во Владивостоке, сообщили РИА Новости в мэрии.
В соцсетях разошлась информация и видео о том, что местные жители "починили" на Рудневском мосту деформационный шов, который разошелся, мешками с песком, "Дошираком" и синей изолентой. На кадрах с места видно, что между стыками плит уложили мешки, рядом лежат два брикета лапши, приклеенные синей изолентой.
"На этой неделе дорожники проведут работы по ремонту поврежденного асфальта в районе деформационного шва. Это будет временная мера, пока не заработают асфальтовые заводы и нет возможности провести работы полноценно", - сообщили в мэрии.
Как проинформировал муниципальный центр управления Владивостока в комментариях к постам в Telegram-каналах, ремонт моста начнут при установлении постоянных положительных температур, ориентировочно, в апреле.
ВладивостокОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала