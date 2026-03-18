https://ria.ru/20260318/vetvrach-2081330027.html
Ветврач рассказал, почему коты и собаки смотрят телевизор
Ветврач рассказал, почему коты и собаки смотрят телевизор - РИА Новости, 18.03.2026
Ветврач рассказал, почему коты и собаки смотрят телевизор
Причина, по которой коты и собаки иногда с интересом смотрят телевизор, кроется в их охотничьих инстинктах, рассказала РИА Новости главврач филиала... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T02:05:00+03:00
2026-03-18T02:05:00+03:00
2026-03-18T05:52:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152218/99/1522189960_0:177:1920:1257_1920x0_80_0_0_826568f7e927198c3bd6e28bea18b933.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152218/99/1522189960_176:255:1746:1433_1920x0_80_0_0_1f8164f321a0655f64d1b74573f1952a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Ветврач рассказал, почему коты и собаки смотрят телевизор
РИА Новости: коты и собаки смотрят телевизор из-за охотничьих инстинктов
БРЯНСК, 18 мар — РИА Новости. Причина, по которой коты и собаки иногда с интересом смотрят телевизор, кроется в их охотничьих инстинктах, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова.
"В природе зрение кошек и собак заточено на то, чтобы мгновенно реагировать на движение. Если по экрану бежит мышь, летит птица или мяч — их мозг получает сигнал: "Цель!". Именно поэтому животных чаще всего привлекают каналы про охоту, рыбалку, спорт, мультики с быстрой сменой сцен и кадров. Для котов и собак телевизор это что-то вроде "интерактивного окна" в мир, полный потенциальной добычи", — поделилась Костикова.
Ветврач рассказала, что животных привлекает и звук, который издает телевизор, причем даже быстрее, чем картинка.
"Писк мышей, щебетание птиц или лай других собак из динамиков телевизора мгновенно привлекают внимание питомца", — отметила она.