Ветврач рассказал, почему коты и собаки смотрят телевизор

БРЯНСК, 18 мар — РИА Новости. Причина, по которой коты и собаки иногда с интересом смотрят телевизор, кроется в их охотничьих инстинктах, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова.

"В природе зрение кошек и собак заточено на то, чтобы мгновенно реагировать на движение. Если по экрану бежит мышь, летит птица или мяч — их мозг получает сигнал: "Цель!". Именно поэтому животных чаще всего привлекают каналы про охоту, рыбалку, спорт, мультики с быстрой сменой сцен и кадров. Для котов и собак телевизор это что-то вроде "интерактивного окна" в мир, полный потенциальной добычи", — поделилась Костикова.