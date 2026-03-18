Ветераны СВО смогут заключать социальный контракт на предпринимательство - РИА Новости, 18.03.2026
15:55 18.03.2026
Ветераны СВО смогут заключать социальный контракт на предпринимательство
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Ветераны СВО, вернувшиеся с фронта, смогут заключать социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности в Ростовской области, сообщил спикер регионального парламента Александр Ищенко.
Соответствующие изменения в областной закон "О государственной социальной помощи в Ростовской области" депутаты утвердили на заседании в среду.
"Мы продолжаем расширять меры поддержки для ветеранов СВО. На прошлом заседании был принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Сегодня мы вносим поправки, которые позволят ветеранам СВО получить государственную помощь в виде социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности", - сказал Ищенко.
Он отметил, что это очень важная и востребованная мера поддержки. Помощь будет оказываться ветеранам боевых действий, которые уволились с военной службы, без учета дохода семьи. Единственное условие - они должны зарегистрироваться в службе занятости. Кроме того, если ветеран СВО имеет инвалидность первой или второй группы, то он может передать возможность заключить социальный контракт своей супруге.
"Уверен, что эти меры создадут дополнительный стимул для ветеранов и членов их семей попробовать себя в предпринимательской деятельности", - добавил спикер областного парламента.
На заседании депутаты также расширили поддержку женщин, имеющих звание "Мать-героиня". Им предоставили право на получение бесплатного земельного участка в собственность. Ранее депутаты также приняли закон, освободивший матерей-героинь от уплаты транспортного налога.
