Венесуэла объявила выходной в честь победы над США в финале чемпионата мира

МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила нерабочий день в связи с победой национальной сборной в Классическом мировом турнире по бейсболу, в финальном матче венесуэльцы обыграли команду США.

"Я решила объявить завтрашний день Днём национальной радости, нерабочим, за исключением работников жизненно важных служб, чтобы наша молодёжь вышла на улицы, площади, в парки и на спортивные площадки праздновать", - написала Родригес в своем Telegram-канале.