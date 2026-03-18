Венесуэла объявила выходной в честь победы над США в финале чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
10:18 18.03.2026
Венесуэла объявила выходной в честь победы над США в финале чемпионата мира
Венесуэла объявила выходной в честь победы над США в финале чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Венесуэла объявила выходной в честь победы над США в финале чемпионата мира
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила нерабочий день в связи с победой национальной сборной в Классическом мировом турнире по бейсболу, в... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T10:18:00+03:00
2026-03-18T10:18:00+03:00
венесуэла
сша
италия
wbsc
mlb
бейсбол
венесуэла
сша
италия
венесуэла, сша, италия, wbsc, mlb, бейсбол
Венесуэла, США, Италия, WBSC, MLB, Бейсбол
Венесуэла объявила выходной в честь победы над США в финале чемпионата мира

Венесуэла объявила выходной в честь победы над США в Мировой классике бейсбола

МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила нерабочий день в связи с победой национальной сборной в Классическом мировом турнире по бейсболу, в финальном матче венесуэльцы обыграли команду США.
"Я решила объявить завтрашний день Днём национальной радости, нерабочим, за исключением работников жизненно важных служб, чтобы наша молодёжь вышла на улицы, площади, в парки и на спортивные площадки праздновать", - написала Родригес в своем Telegram-канале.
Венесуэла во вторник впервые стала чемпионом главного международного турнира национальных сборных по бейсболу под эгидой MLB и WBSC. В финале она обыграла команду США со счётом 3:2, в полуфинале им противостояла Италия.
Лавров и глава МИД Венесуэлы обменялись поздравительными телеграммами
14 марта, 15:49
 
ВенесуэлаСШАИталияWBSCMLBБейсбол
 
