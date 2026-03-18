Почти 1,8 миллиона сельхозживотных вакцинировали в Московской области - РИА Новости, 18.03.2026
18:09 18.03.2026
Почти 1,8 миллиона сельхозживотных вакцинировали в Московской области
Почти 1,8 миллиона сельхозживотных вакцинировали в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С начала 2026 года ветеринарные специалисты Подмосковья вакцинировали почти 1,8 миллиона сельскохозяйственных животных и птицы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Эти меры позволяют сдерживать распространение инфекций, сохранять поголовье и влияют на качество и безопасность продукции.
В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется наиболее опасным и экономически значимым для хозяйств заболеваниям. Так, за два месяца против бешенства привито более 8,7 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота, против сибирской язвы – свыше 15,8 тысячи голов. Среди свиней более 202 тысяч животных защищены от классической чумы и свыше 85,4 тысячи — от рожи. Также профилактические меры затронули мелкий рогатый скот — против оспы овец и коз вакцинировано более 900 голов. В отрасли птицеводства против болезни Ньюкасла привито около 1,7 миллиона голов, еще порядка 950 голов — против высокопатогенного гриппа птиц.
Прививки скоту ставят регулярно — это обязательное условие для хозяйств всех форм. В зависимости от болезни вакцинацию проводят раз в год или чаще, начиная с самого раннего возраста животных. Благодаря этому у поголовья вырабатывается стойкий иммунитет, и предприятия работают без перебоев, без риска вспышек инфекций и вынужденных простоев.
Специалисты советуют владельцам следить за состоянием животных, вовремя проводить обследования и не покупать скот без ветеринарных документов.
