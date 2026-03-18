17:38 18.03.2026 (обновлено: 17:39 18.03.2026)
В Британском университете запустили программу вакцинации от менингита
Ветеринар держит в руках шприц. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Кентский университет на юге Англии в среду сообщил РИА Новости, что в кампусе запущена программа вакцинации от менингита для всех без исключения студентов вуза на фоне вспышки заболевания.
В среду общее число случаев менингита в Англии возросло до 20. Ранее два человека – один студент университета и один школьник – погибли от болезни в графстве Кент. Большинство случаев заболевания зафиксированы в кампусе Кентского университета. Некоторые случаи заболевания связаны с более редким и опасным штаммом менингита В.
"Сегодня университет в партнерстве с агентством по здравоохранению (UKHSA) запустил первую целевую программу вакцинации от менингита В для всех студентов, проживающих в нашем кампусе в Кентербери. Мы также продолжим предоставлять профилактические антибиотики сотрудникам и студентам", - заявили в пресс-службе вуза.
Во вторник министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг назвал вспышку менингита беспрецедентной. Он также анонсировал программу вакцинации для студентов Кентского университета, которую впоследствии могут расширить путем ее распространения на другие группы населения.
Ранее в пресс-службе Кентского университета заявили РИА Новости, что вуз отменяет все очные экзамены на текущей неделе на фоне вспышки менингита в кампусе.
В британском агентстве по здравоохранению (UKHSA) при минздраве страны сообщили РИА Новости, что студенты входят в группу риска на фоне вспышки заболевания в Кентском университете на юге Англии. В UKHSA подчеркнули, что менингококковая инфекция может быстро прогрессировать, поэтому важно, чтобы учащиеся и персонал были внимательны к признакам и симптомам менингококкового менингита и сепсиса.
