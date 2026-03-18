В Британском университете запустили программу вакцинации от менингита

ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Кентский университет на юге Англии в среду сообщил РИА Новости, что в кампусе запущена программа вакцинации от менингита для всех без исключения студентов вуза на фоне вспышки заболевания.

Ранее в пресс-службе Кентского университета заявили РИА Новости, что вуз отменяет все очные экзамены на текущей неделе на фоне вспышки менингита в кампусе.

В британском агентстве по здравоохранению (UKHSA) при минздраве страны сообщили РИА Новости, что студенты входят в группу риска на фоне вспышки заболевания в Кентском университете на юге Англии. В UKHSA подчеркнули, что менингококковая инфекция может быстро прогрессировать, поэтому важно, чтобы учащиеся и персонал были внимательны к признакам и симптомам менингококкового менингита и сепсиса.