На Украине задержали командира ВСУ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Командир 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, использовавший военнослужащих в личных целях, задержан на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На Украине задержали командира 43-й ОАБр (отдельной артиллерийской бригады - ред.) Я.Лысенко, который использовал военнослужащих, прошедших обучение в странах НАТО по применению западного вооружения, в личных целях", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в силовых структурах, личный состав привлекался к выполнению бытовых работ.

"По документам бригады расчеты находились на позициях в Сумском районе, однако орудия не перебрасывались из ППД (пункта постоянной дислокации - ред.), а личный состав занимался ремонтом квартир командира", — отметил собеседник агентства.

По его данным, ремонтные работы проводились сразу на нескольких объектах.

"Ремонты проводили в квартире дочери и бывшей жены Я.Лысенко в Черкассах , доме его сестры в Черкасской области , а также в квартире в Киевской области , которой пользуется сам "офицер"", — добавили в силовых структурах.