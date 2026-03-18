МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский угрожает депутатам Верховной Рады, которые игнорируют голосования, отправкой на фронт, потому что боится потерять контроль над своей фракцией, пишет Junge Welt.
"Владимир Зеленский, судя по всему, с трудом удерживает собственную партию "Слуга народа" в строю. Дело в том, что все больше депутатов пропускают важные голосования, что ставит под угрозу парламентское большинство Зеленского", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, голоса примерно 60 депутатов, устроивших протест, могут стать решающими для Зеленского. При этом подчеркивается, что его угрозы выглядят пустыми, так как для того, чтобы лишить парламентариев освобождения от военной службы, необходимо изменить закон о воинской повинности. Это крайне сложно сделать без тех депутатов, которые пропускают собрания.
Зеленский в воскресенье пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт, если те не будут "служить в парламенте согласно украинскому законодательству".
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.
Вчера, 09:19
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>