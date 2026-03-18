13:29 18.03.2026 (обновлено: 13:49 18.03.2026)
"Порт Фавор" начал монтаж цифровой системы для перевалки удобрений
© Фото предоставлено пресс-службой "Портового Альянса"
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. "Порт Фавор" группы компаний "Портовый Альянс", строящийся в Усть-Луге, приступил к монтажу автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для перевалки минеральных удобрений в рамках реализации инвестпроекта по строительству второй очереди терминала, сообщает пресс-служба холдинга.
Монтаж оборудования проведут в девяти электропомещениях, расположенных на станции разгрузки вагонов, пересыпных станциях, а также в купольных и хребтовых складах. В настоящее время шкафные группы уже устанавливаются на пересыпной станции №2, электропомещение купольных складов передано под монтаж.
АСУ ТП минимизирует влияние человеческого фактора, повышает безопасность и эффективность логистических операций. Первая система, внедренная на комплексе наливных грузов, уже доказала свою эффективность: в прошлом году терминал отгрузил на экспорт 560 тысяч тонн аммиака. Система в режиме реального времени контролирует параметры процессов, автоматически реагирует на отклонения и при необходимости останавливает операции.
Вторая АСУ ориентирована на обработку сухих минеральных удобрений. Она позволит контролировать скорость работы оборудования и обеспечивать бережную перевалку грузов. Например, при загрузке складов или судовых трюмов система позволяет регулировать высоту падения, предотвращая разрушение продукции.
После полного запуска практически весь процесс обработки как жидких, так и сухих удобрений будет автоматизирован. Исключение составят только операции подключения авто- и железнодорожных цистерн, а также открытие люков вагонов-хопперов перед выгрузкой.
АСУ охватит разгрузку, распределение, хранение и погрузку на суда и будет интегрирована с информационно-логистической платформой терминала.
"Система значительно облегчает ежедневную работу диспетчеров и операторов, снимая с них нагрузку по контролю параметров: она самостоятельно отслеживает все показатели, реагирует на отклонения и информирует персонал о сработавших триггерах, позволяя сосредоточиться на ключевых задачах", — отметил директор по автоматизации технологических и бизнес-процессов терминала "Порт Фавор" Анатолий Романов, его слова приводит пресс-служба.
После полного запуска двух АСУ ТП "Порт Фавор" станет самым передовым цифровым терминалом в группе "Портовый Альянс". Цифровая модель управления терминалом объединит автоматизацию, контроль безопасности и логистические процессы и обеспечит снижение рисков, оптимизацию операций и существенный рост производительности на всех этапах — от разгрузки до отгрузки.
Современный мультикомплексный терминал "Порт Фавор", обеспечивающий перевалку минеральных удобрений в порту Усть-Луга, начал работу в декабре 2024 года, запустив технологическую линию по перевалке аммиака. Вторая очередь терминала обеспечит перевалку сухих минеральных удобрений. Первые суда с сыпучим грузом "Порт Фавор" планирует обработать уже этим летом.
