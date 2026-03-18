Волонтеры рассказали о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей - РИА Новости, 18.03.2026
Ключевым поворотом в поисках пропавших в Твери брата и сестры стало свидетельство очевидцев из Санкт-Петербурга, что позволило сосредоточить усилия в северной... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T13:49:00+03:00
Волонтеры нашли пропавших в Твери детей благодаря свидетельству очевидцев
БЕЛГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Ключевым поворотом в поисках пропавших в Твери брата и сестры стало свидетельство очевидцев из Санкт-Петербурга, что позволило сосредоточить усилия в северной столице и оперативно найти детей, рассказали волонтеры.
По данным следствия, 16 марта стало известно об исчезновении 14-летней девочки и её 10-летнего брата. Как сообщали в региональном УМВД, дети могли уехать в другой населённый пункт, предположительно, в Ленинградскую область
. В результате совместной работы полиции Тверской области и коллег из Санкт-Петербурга
и Ленинградской области пропавших детей 18 марта нашли у матери в Ленинградской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Ориентировки - наше всë. И как раз с опроса с такими ориентировками одна из наших групп приносит свидетельство. И почти сразу приходит ещë одно, ключевое свидетельство... из Санкт-Петербурга! Наших детей видели там! Подключаем наше питерское подразделение отряда "ЛизаАлерт" - поиск становится межрегиональным. Полиция привлекает своих питерских коллег. Свидетельство подтверждается", – говорится в сообщении поискового отряда "ЛизаАлерт" Тверской области в соцсети "ВКонтакте"
Отмечается, что поиск детей, пропавших 16 марта по пути в школу, изначально был осложнён критически малым количеством вводных. Волонтёры немедленно начали работу по сбору информации, опросам и масштабному распространению ориентировок, на которые, по статистике отряда, приходится до 60% успешных результатов в городских поисках.