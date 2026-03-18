Волонтеры рассказали о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей

БЕЛГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Ключевым поворотом в поисках пропавших в Твери брата и сестры стало свидетельство очевидцев из Санкт-Петербурга, что позволило сосредоточить усилия в северной столице и оперативно найти детей, рассказали волонтеры.

Отмечается, что поиск детей, пропавших 16 марта по пути в школу, изначально был осложнён критически малым количеством вводных. Волонтёры немедленно начали работу по сбору информации, опросам и масштабному распространению ориентировок, на которые, по статистике отряда, приходится до 60% успешных результатов в городских поисках.