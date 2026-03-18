Ситуация на Ближнем Востоке повлияла на производство в Турции, пишут СМИ

АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Рост цен на сырье и сбои в поставках на фоне напряженности на Ближнем Востоке привели к остановке производства на ряде предприятий Турции - часть заводов досрочно ушла на каникулы, сообщила газета Ekonomim.
"Значительная часть предприятий, работающих с пластиком, ушла на ранние праздничные каникулы из-за резкого роста цен и проблем с поставками сырья", - говорится в сообщении.
По данным представителей отрасли, цены на полимерное сырье выросли на 60-80%, а логистические расходы увеличились примерно на 70%, что сделало производство экономически затруднительным.
В публикации отмечается, что перебои связаны в том числе с ситуацией вокруг Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок нефти и газа, через который проходит около 20% мировых запасов энергоресурсов.
Предприятия в Стамбуле, Газиантепе, Конье и других промышленных центрах либо сократили производство, либо полностью остановили его, ожидая стабилизации ситуации на сырьевых рынках.
Отраслевые представители призывают власти принять срочные меры поддержки, включая признание ситуации форс-мажором и временное снижение налоговой нагрузки на импорт сырья.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.