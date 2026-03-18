Около 40 регионов подали заявки на использование ДЭГ на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.03.2026
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
Выборы в Государственную думу
 
13:11 18.03.2026 (обновлено: 15:13 18.03.2026)
Около 40 регионов подали заявки на использование ДЭГ на выборах в Госдуму
Около 40 регионов уже подали заявки на использование дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.
Около 40 регионов подали заявки на использование ДЭГ на выборах в Госдуму

Госдума России. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Около 40 регионов уже подали заявки на использование дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.
"На сегодняшний день около 40 регионов (подали заявки на использование ДЭГ на выборах в Госдуму. — Прим. ред.), они продолжают поступать. Напомню, что ЦИК рассматривает их достаточно детально", — сказал Булаев журналистам.
Он отметил, что актуальность и востребованность дистанционного электронного голосования остается, а круг субъектов, которые используют ДЭГ, расширяется.
"Есть новички, но их не так много. <…> Те, кто попробовал, увидели, что ничего неожиданного при применении ДЭГ не происходит, что электоральные предпочтения и в ДЭГ, и на избирательных участках с голосованием бумажным бюллетенем почти совпадают. Те, кто попробовал, продолжают его активно использовать, а те, кто не попробовал, — они осторожно входят, сначала на каких-то маленьких кампаниях апробируют свои возможности, потом выходят на большие кампании", — подчеркнул зампред ЦИК.
По словам Булаева, в единый день голосования 2026 года около семи субъектов впервые опробуют дистанционное электронное голосование.
ЦИК России 4 февраля сообщил, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Госдумы — 20 сентября.
