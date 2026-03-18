ЦБ Исландии первым в Европе поднял ставку на фоне ситуации вокруг Ирана

Центральный банк Исландии в среду поднял ключевую ставку до 7,5% с 7,25% - таким образом, это стало первым повышением ставки в Западной Европе на фоне конфликта
ЦБ Исландии первым в Европе поднял ставку до 7,5% на фоне ситуации вокруг Ирана
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Центральный банк Исландии в среду поднял ключевую ставку до 7,5% с 7,25% - таким образом, это стало первым повышением ставки в Западной Европе на фоне конфликта на Ближнем Востоке и связанного с этим инфляционного давления, следует из сообщения регулятора.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя. Повышение стало первым с августа 2023 года.
"Резкий рост цены на нефть и другие сырьевые товары, последовавший за эскалацией конфликта в Персидском заливе
, уже привел к дальнейшему усилению инфляционных ожиданий на рынке облигаций", - говорится в сообщении центробанка.
Регулятор отмечает, что затягивание конфликта несет риск того, что рост цен приобретет более широкий характер, особенно в условиях текущих высоких инфляционных ожиданий.
ЦБ
указал также, что готов еще больше ужесточить денежно-кредитную политику для ослабления инфляции до целевого уровня, даже если это может еще больше ограничить экономическую активность.
Эскалация на Ближнем Востоке
усилила инфляционные ожидания, поскольку фактическая блокировка Ормузского пролива
поддержала цены на энергоносители, что осложняет планы мировых ЦБ по снижению ставок.
С начала марта нефть
Brent подорожала на 42%, удерживаясь выше психологической отметки в 100 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе
подскочили на 52%.
Европейский центральный банк (ЕЦБ
) объявит о своем решении по ставке в четверг, рынки ждут сохранения показателя.
Позднее в среду о своем решении сообщит и Федеральная резервная система (ФРС
) США
. Аналитики также закладывают сохранение ставки на текущем уровне, несмотря на продолжающиеся призывы американского президента Дональда Трампа
к главе Федрезерва Джерому Пауэллу
снизить ставку.
Днем ранее австралийский центробанк поднял ставку до уровня апреля прошлого года в 4,1% с 3,85% из-за инфляционных опасений, связанных с эскалацией на Ближнем Востоке, в условиях уже поднявшихся цен во второй половине прошлого года.