ВСУ потеряли более 275 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки тактическое положение, уничтожив свыше 275 военных ВСУ, десять бронированных машин, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ.