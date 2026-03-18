Рейтинг@Mail.ru
Энрике назвал Сафонова вратарем высшего уровня - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:53 18.03.2026
Энрике назвал Сафонова вратарем высшего уровня
футбол
спорт
люка шевалье
луис энрике
матвей сафонов
маркиньос
челси
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035139165_0:169:2047:1320_1920x0_80_0_0_54a292176cac7b42e97fbe550788262e.jpg
https://ria.ru/20260318/pszh-chelsi-2081304133.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035139165_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_4008428d2c25233b4404959cc73badc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов | Перейти в медиабанкМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов
Перейти в медиабанк
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил о классе российского вратаря команды Матвея Сафонова после победы над английским "Челси" в плей-офф Лиги чемпионов, отметив также уровень его конкурента по позиции Люки Шевалье.
Во вторник "ПСЖ" обыграл на выезде "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) прошел английский клуб. В обеих встречах ворота парижан защищал Сафонов, в ответной игре он отразил девять ударов по воротам.
Лига чемпионов УЕФА
17 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Челси
0 : 3
ПСЖ
06‎’‎ • Хвича Кварацхелия
15‎’‎ • Брадли Баркола
(Ашраф Хакими)
62‎’‎ • Senny Mayulu
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Невозможно побеждать на выезде, особенно в Лиге чемпионов, без вратаря высшего уровня. Вот что происходит, когда играешь с Матвеем и Люкой Шевалье. Мне повезло, что у меня есть несколько хороших вратарей", - приводит слова Энрике Le Parisien.
Капитан "ПСЖ" Маркиньос после игры выделил характер Сафонова. "Очень важно иметь в команде голкипера, который может справиться с таким давлением. Он доказал, что он по-настоящему потрясающий вратарь", - приводит слова защитника "ПСЖ" журналист Илье Петер в соцсети X.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
ФутболСпортЛюка ШевальеЛуис ЭнрикеМатвей СафоновМаркиньосЧелсиПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала