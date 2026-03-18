Трамп сообщил о хаосе в американских аэропортах
2026-03-18T17:31:00+03:00
Трамп заявил о хаосе в аэропортах США из-за отсутствия бюджета
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что в американских аэропортах хаос из-за отсутствия согласованного бюджета правоохранительных структур.
"Намеренная приостановка работы министерства внутренней безопасности, которую устроили демократы, сеет хаос в аэропортах", - написал Трамп
в соцсети Truth Social
.
Он утверждает, что "эти сумасшедшие (демократы - ред.) полностью непредсказуемы в своих радикальных левацких запросах".
Правительство США
на фоне разногласий о мерах по борьбе с нелегалами не смогло согласовать бюджет министерства внутренней безопасности, что спровоцировало частичную приостановку его работы в феврале. В структуру ведомства входит, в том числе, Администрация транспортной безопасности, осуществляющая проверку и контроль в аэропортах. Таким образом, МВБ не работает уже больше месяца.
О проблемах с многочасовыми очередями в аэропортах сообщают пользователи соцсетей и СМИ. Пассажиров во многих штатах просят приходить за пять часов до вылета, чтобы успеть зарегистрироваться и пройти необходимые проверки. Ситуацию усложняют идущие весенние каникулы в школах и университетах. Кроме того, этой весной ожидается рекорд пассажиропотока на воздушном транспорте.