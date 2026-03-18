Трамп начал брифинг с разведкой на фоне данных о переброске морпехов США

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду начал закрытое совещание с представителями разведсообщества на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана, следует из графика главы государства.

Совещание проходит на фоне сообщений о возможном наращивании американского военного присутствия в регионе. Пентагон в ответ на запрос РИА Новости накануне не подтвердил информацию о переброске десантного корабля ВМС США Tripoli с подразделениями морской пехоты, указав, что не раскрывает детали перемещений сил по соображениям безопасности.

Между тем, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что корабль, на борту которого может находиться 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты США численностью около 2,2 тысячи человек, прошел район Сингапура и направляется к Ближнему Востоку. По данным телеканала, речь идет о силах быстрого реагирования, однако их задачи и конечный пункт развертывания официально не раскрываются.

Газета Wall Street Journal также ранее отмечала, что США рассматривают усиление группировки в регионе, включая переброску десантных сил, которые обычно включают несколько кораблей и до 5 тысяч морских пехотинцев.