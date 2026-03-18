Блинкова вышла во второй круг турнира в Майами

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла американку Софию Кенин в первом круге турнира категории WTA 1000 в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянки, которая является 92-й ракеткой мира. Кенин располагается на 46-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 56 минут.