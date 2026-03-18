Сурдлимпийцев России до 18 лет допустили до турниров с флагом и гимном
Международный комитет спорта глухих (ICSD) допустил российских и белорусских атлетов не старше 18 лет к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T01:53:00+03:00
ru-RU
Сурдлимпийцев России до 18 лет допустили к участию в турнирах с флагом и гимном
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Международный комитет спорта глухих (ICSD) допустил российских и белорусских атлетов не старше 18 лет к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
"Спортсменам в возрасте 18 лет и младше разрешается участвовать, представляя Россию или Белоруссию, в юношеских соревнованиях, таких как Всемирные юношеские игры глухих (WDYG), Европейские юношеские игры глухих (EDYG), а также другие соревнования в возрастных категориях до 19 лет. Такое участие может включать представление своей национальной федерации, флага и национальной идентичности в соответствии с подходами, которые в настоящее время применяются в олимпийском движении", - говорится в заявлении на сайте ICSD.
"В ближайшее время Сурдлимпийский комитет России опубликует свою позицию по данному вопросу", - сообщается в Telegram-канале Сурдлимпийского комитета России.
В остальных возрастных категориях для спортсменов из России и Белоруссии сохраняется регламент индивидуальных глухих нейтральных спортсменов.