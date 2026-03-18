https://ria.ru/20260318/sud-2081524415.html
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве брата
Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал до 15 мая местного жителя, Егора Батищева, обвиняемого в убийстве брата, тело которого он прятал в квартире,... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T18:34:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Суд на Урале арестовал до мая мужчину, обвиняемого в убийстве брата
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал до 15 мая местного жителя, Егора Батищева, обвиняемого в убийстве брата, тело которого он прятал в квартире, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
По версии следствия, 37-летний мужчина поссорился со своим младшим братом, нанеся ему несколько ударов по голове твердым тупым предметом, от чего тот скончался. После убийства фигурант попытался спрятать тело.
Дело происходило в квартире, одна из комнат которой была оборудована под мастерскую, отметили в пресс-службе прокуратуры региона. Следствие утверждает, что Батищев сокрыл тело убитого в самодельной деревянной конструкции, предварительно поместив его в пакет, и скрылся с места преступления.
Труп пролежал в квартире несколько дней.
В пресс-службе регионального управления СК РФ
сообщали, что в дальнейшем обвиняемый вернулся в квартиру, где также проживала и его мать, сообщил женщине об убийстве и она обнаружила тело.
Батищев был задержан, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"Суд удовлетворил ходатайство следователя. Егору Батищеву избрана мера пресечения в виде заключение под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 15 мая 2026 года", - говорится в сообщении
.
Как пояснял журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
, отношения между родными братьями давно характеризовались, "мягко говоря, как прохладные", однако "когда произошла очередная семейная разборка, завершившаяся братоубийством, подозреваемый, вероятно, болезненно перенес случившееся и даже пытался причинить вред себе, но от явной гибели его спасли прохожие, которые вызвали для него бригаду "неотложки".