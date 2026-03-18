Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве брата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал до 15 мая местного жителя, Егора Батищева, обвиняемого в убийстве брата, тело которого он прятал в квартире, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.

По версии следствия, 37-летний мужчина поссорился со своим младшим братом, нанеся ему несколько ударов по голове твердым тупым предметом, от чего тот скончался. После убийства фигурант попытался спрятать тело.

Дело происходило в квартире, одна из комнат которой была оборудована под мастерскую, отметили в пресс-службе прокуратуры региона. Следствие утверждает, что Батищев сокрыл тело убитого в самодельной деревянной конструкции, предварительно поместив его в пакет, и скрылся с места преступления.

Труп пролежал в квартире несколько дней.

В пресс-службе регионального управления СК РФ сообщали, что в дальнейшем обвиняемый вернулся в квартиру, где также проживала и его мать, сообщил женщине об убийстве и она обнаружила тело.

Батищев был задержан, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

"Суд удовлетворил ходатайство следователя. Егору Батищеву избрана мера пресечения в виде заключение под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 15 мая 2026 года", - говорится в сообщении